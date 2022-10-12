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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем»

12 Октября 2022 • 10:35 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о провальном выступлении «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мне не так важно, кто возглавит «Локомотив». Хотелось бы, чтобы «Локо» снова стал той командой, которую мы знаем. С их возможностями и составом это возможно», - приводит слова Никиты издание «Чемпионат».

Напомним, что в минувший уик-энд «железнодорожники» разгромно проиграли «Сочи» со счетом 0:4. После этой неудачи с поста главного тренера команды был уволен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

По итогам 12 туров чемпионата России столичный коллектив набрал девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Никита Баженов
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