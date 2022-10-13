Губерниев — о назначении Таталаева: «Не удивлюсь, если он возглавит сборную России»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Андрея Талалаева на тренерский пост столичного «Торпедо».

«Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него», – заявил Дмитрий, чьи слова приводит Metaratings.ru. По его мнению, Талалаев сделает максимум для того, чтобы вытянуть «автозаводцев» со дна турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Также Губерниев отметил, что новый тренер «Торпедо» не будет иметь проблем с донесением своих мыслей до игроков клуба.

Напомним, что ранее утром появилось официальное подтверждение назначения Талалаева в клуб РПЛ. На данный момент московский коллектив находится на последней строчке с шестью баллами.

