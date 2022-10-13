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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев — о назначении Таталаева: «Не удивлюсь, если он возглавит сборную России»

13 Октября 2022 • 22:56 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Андрея Талалаева на тренерский пост столичного «Торпедо».

«Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него», – заявил Дмитрий, чьи слова приводит Metaratings.ru. По его мнению, Талалаев сделает максимум для того, чтобы вытянуть «автозаводцев» со дна турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Также Губерниев отметил, что новый тренер «Торпедо» не будет иметь проблем с донесением своих мыслей до игроков клуба.

Напомним, что ранее утром появилось официальное подтверждение назначения Талалаева в клуб РПЛ. На данный момент московский коллектив находится на последней строчке с шестью баллами.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Дмитрий Губерниев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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