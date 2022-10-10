Балахнин: В «Локомотиве» надо навести порядок

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, какой наставник сейчас нужен «Локомотиву».

«Мне кажется, после немецкой бригады придет кто угодно — и команда заиграет», — заявил Балахнин порталу «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, в клубе необходимо навести порядок и объяснить игрокам, что от них требуется, и если они поверят в нового тренера, то «железнодорожники» сразу начнут подниматься вверх.

Напомним, после поражения от «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ руководство столичного клуба отправило в отставку Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера, также был уволен спортивный директор Томас Цорн.