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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: В «Локомотиве» надо навести порядок

10 Октября 2022 • 16:29 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, какой наставник сейчас нужен «Локомотиву».

«Мне кажется, после немецкой бригады придет кто угодно — и команда заиграет», — заявил Балахнин порталу «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, в клубе необходимо навести порядок и объяснить игрокам, что от них требуется, и если они поверят в нового тренера, то «железнодорожники» сразу начнут подниматься вверх.

Напомним, после поражения от «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ руководство столичного клуба отправило в отставку Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера, также был уволен спортивный директор Томас Цорн.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Балахнин
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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