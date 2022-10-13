Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения исполняющим обязанности «Локомотива» Андрея Фёдорова.

- «Локомотив» так и не договорился с кандидатами на пост главного тренера и назначил исполняющим обязанности Андрея Фёдорова. Что об этом думаете?

- Я не знаю, кто это такой и не стал бы придавать серьезного значения этому назначению. Слышал, что он работает в этой структуре и, наверное, знает всех футболистов, их возможности. Это было сделано, чтобы заполнить образовавшийся вакуум. Я был уверен, что и.о. будет Заур Хапов. Знаю, что клуб в поисках нового тренера и, наверное, после матча с «Торпедо» мы узнаем фамилию нового наставника. Жду, что это будет Сёмин.

- Почему в такой топовый клуб не получилось быстро назначить наставника?

- По-разному бывает. Кто-то выставляет требования, которые не устраивают руководство. Какие-то сомнения есть по кандидатам. Боятся ошибиться в выборе.

- Допускаете, что «Локомотив» все-таки вылетит в ФНЛ, ведь и про «Динамо» никто не думал, что команда вылетит?

- Нет. Впереди еще столько времени, зимняя пауза, когда можно все предусмотреть. Хотя в нашей жизни можно допустить всякое. Но ошибки, которые мы видим в исполнении наших футбольных чиновников, снова возможны. Взять «Торпедо». Был Бородюк, теперь пришел Талалаев. Когда назначали предыдущий тренерский штаб, была допущена стратегическая ошибка, но ведь люди поверили, тренеры ушли откуда-то.

- А борьбу за выживание «Локомотива» до последних туров допускаете?

- Думаю, что да. В этом году больше команд будет бороться за место под солнцем.

- Писали, что «Локомотив» хочет Галактионова, которого не отпускают из «Пари НН». Он подошел бы, все-таки это не такой опытный тренер?

- Там, вроде решение уже принято и его не отпускают. Поэтому в «Локомотиве» его не будет. Губернатор хочет удержать Галактионова. Так и должно быть. Когда человек говорит о патриотизме, а потом вдруг пишет заявление и уходит в другой клуб, как это возможно? Есть контракт, доработай и уходи. Честь тебе тогда и хвала. Но есть разные примеры, которые не должны быть показательными для нас.

- Следующий матч у «Локомотива» с «Торпедо», в котором тоже перемены в тренерском штабе – пришел Талалаев. Это минус для «Локомотива», играть с командой, в котором только что поменялся наставник?

- Это будет серьезное противостояние по многим моментам: спортивным, закулисным, турнирным. Будет битва. Еще надо учитывать, что обе команды находятся в подвале таблицы. Игра будет боевая. От нее много зависит в том, как дальше будет складываться ситуация у этих команд.

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- Как вы восприняли назначение Талалаева в «Торпедо»?

- Нормально. Это молодой специалист, со внутренним стержнем, который знает предмет. Он поработал в нескольких хороших клубах, знает, что такое российский футбол. При этом надо учитывать, что он торпедовец. Он играл и работал в школе «Торпедо». А дальше все будет зависеть от него.

- У него очень тяжелая задача – «Торпедо» на последнем месте в таблице.

- Когда он садился в эту телегу, то знал, что будет трясти. Но раз он сел в нее, взялся за вожжи, пусть двигается.

Елена Григорьевская