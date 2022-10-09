Едвай — о Сёмине: «Не знаю, кто это»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал уход Йозефа Циннбаура с поста главного тренера команды, а также признался, что не знает экс-наставника «красно-зелёных» Юрия Сёмина, фамилия которого фигурирует в прессе в качестве возможной кандидатуры на вакантный пост.

Напомним, после матча 12-го тура РПЛ с «Сочи» (0:4) в отставку был отправлен главный тренер «Локомотива» Циннбауэр. Также свой пост покинул спортивный директор московского клуба Томас Цорн.

«Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» всё будет хорошо. Мы улучшим своё положение, обещаю вам.

Удивлён ли уходу Циннбауэра? Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

После 12 проведённых матчей «железнодорожники» набрали девять очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.