Непомнящий — о словах Баринова: «В нынешней ситуации он имеет право и на более жёсткие высказывания»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» одолел «Торпедо» (1:0).

Специалист считает, что в этой встрече «железнодорожники» показали настрой и желание как можно быстрее выкарабкаться из турнирного подвала. Также Непомнящий отреагировал на слова полузащитника москвичей Дмитрия Баринова, ранее заявившего, что некоторых игроков не волнуют результаты команды.

«Баринов в нынешней ситуации имеет право и на более жёсткие высказывания. На то он и капитан», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.