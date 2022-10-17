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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий — о словах Баринова: «В нынешней ситуации он имеет право и на более жёсткие высказывания»

17 Октября 2022 • 14:38 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» одолел «Торпедо» (1:0).

Специалист считает, что в этой встрече «железнодорожники» показали настрой и желание как можно быстрее выкарабкаться из турнирного подвала. Также Непомнящий отреагировал на слова полузащитника москвичей Дмитрия Баринова, ранее заявившего, что некоторых игроков не волнуют результаты команды.

«Баринов в нынешней ситуации имеет право и на более жёсткие высказывания. На то он и капитан», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Непомнящий Дмитрий Баринов
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