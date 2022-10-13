Гришин: «Никто не знает, получится ли у Галактионова в «Локомотиве»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возможное назначение Михаила Галактионова на должность наставника «Локомотива».

«Никто не знает, получится ли у Галактионова в «Локомотиве». Он ничего не выигрывал с молодежкой и клубом. «Пари НН» находится в трех очках от зоны стыков», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Специалист заявил, что у «Локомотива» нет игры, команда разваливается и находится в зоне стыковых матчей, поэтому им нужен тренер, который умеет работать в такой ситуации.

Столичный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 9 зачетных баллов после 12-ти туров.