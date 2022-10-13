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Гришин: «Никто не знает, получится ли у Галактионова в «Локомотиве»

13 Октября 2022 • 16:47 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возможное назначение Михаила Галактионова на должность наставника «Локомотива».

«Никто не знает, получится ли у Галактионова в «Локомотиве». Он ничего не выигрывал с молодежкой и клубом. «Пари НН» находится в трех очках от зоны стыков», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Специалист заявил, что у «Локомотива» нет игры, команда разваливается и находится в зоне стыковых матчей, поэтому им нужен тренер, который умеет работать в такой ситуации.

Столичный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 9 зачетных баллов после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Гришин Михаил Галактионов Пари НН
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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Ando Loko
13 Октября 2022 в 17:07
Ну, на самом деле очень много сомнений. Одно дело работать с молодыми ребятами, с маленьким клубом. И другое руководить парнями, которые уже что то выигрывали, легионеры с довольно высоким самомнением и лидерами клуба уже выигрывавшими чемпионат.
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