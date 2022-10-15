Форвард «Торпедо» Коста: «Надеюсь, обыграем «Локомотив»

Легионер столичного «Торпедо» Марк Коста высказался о турнирном положении своей команды в преддверии поединка против «Локомотива» в 13-м туре Премьер-лиги.

«Мы не в лучшем положении. Но набираем очки три матча подряд. Надеюсь, обыграем «Локомотив», - приводятся слова форварда на страницах «Спорт-экспресса».

После 12 туров «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» располагаются на 14-й строчке.

Поединок «Торпедо» - «Локомотив» пройдет 15 октября и начнется в 14:00 по столичному времени.