«Локомотив» забил первый гол после увольнения Циннбауэра

Аутсайдеры Премьер-лиги «Торпедо» и «Локомотив» провели первый тайм без голевых ударов. Сразу после перерыва порадовались болельщики «железнодорожников». Артём Карпукас проник в штрафную и сыграл на Иван Игнатьева, тот накрыли защитники, но Карпукас снова получил мяч и с нескольких метров пробил точно в цель. «Локомотив» повел со счетом 1:0. Это первый гол «железнодорожников» после увольнения немецкого тренерского штаба.

Победа в этом поединке позволит «Локомотиву» покинуть зону стыковых матчей и с 12 очками выйти на 12-е место в таблице. «Торпедо» же остается на самом дне.