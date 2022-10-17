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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов возглавит «Локомотив» в ноябре слухи

17 Октября 2022 • 12:12 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Наставник «Пари НН» Михаил Галактионов может стать главным тренером «Локомотива» после окончания первой части сезона Российской премьер-лиги.

По информации «Матч ТВ», договорённость между сторонами будет достигнута уже сегодня. Руководство «железнодорожников» позволит будущему наставнику команды довести свой текущий клуб до зимней паузы, а управлять «Локомотивом» до ноября будут Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Напомним, что предыдущий тренер московского клуба Йозеф Циннбауэр был уволен 8 октября. В первом матче после отставки немца «железнодорожники» обыграли «Торпедо» с минимальным счётом под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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