Наставник «Пари НН» Михаил Галактионов может стать главным тренером «Локомотива» после окончания первой части сезона Российской премьер-лиги.

По информации «Матч ТВ», договорённость между сторонами будет достигнута уже сегодня. Руководство «железнодорожников» позволит будущему наставнику команды довести свой текущий клуб до зимней паузы, а управлять «Локомотивом» до ноября будут Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Напомним, что предыдущий тренер московского клуба Йозеф Циннбауэр был уволен 8 октября. В первом матче после отставки немца «железнодорожники» обыграли «Торпедо» с минимальным счётом под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

