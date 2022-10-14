Защитник «Торпедо» Кутепов выбыл на три недели из-за травмы

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов получил травму в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0) и выбыл из строя на три недели, сообщает «РБ Спорт».

У 29-летнего футболиста было диагностировано повреждение в области приводящей мышцы правого бедра. Таким образом Кутепов пропустит игры ближайших трёх туров РПЛ с «Локомотивом», «Ахматом» и «Спартаком». Кроме того, защитник не сможет помочь «автозаводцам» в кубковом матче против ЦСКА, который состоится 19 октября.

Напомним, Кутепов перешёл в «Торпедо» минувшим летом из «Спартака». Всего в составе своей новой команды защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.