​Худяков: «Локомотив» на пути к выздоровлению»

Страж ворот «Локомотива» Даниил Худяков сказал несколько слов после выигранного дерби против «Торпедо» (1:0).

Напомним, что «Локомотив» отметился победой в чемпионате России после пяти поражений подряд.

«После этой победы атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм - это наша работа, поэтому всё нормально», - высказался Худяков, чьи слова приводит sport24.

Победа над «Торпедо» позволила «Локомотиву» подняться на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Теперь «железнодорожники» будут готовиться к кубковому противостоянию с «Химками».