​«Локомотив» определился с новым главным тренером

К ближайшему матчу против «Торпедо» «Локомотив» готовит Андрей Фёдоров, ставший исполняющим обязанности главного тренера команды. При этом клуб заявил о ведении переговоров с новым постоянным рулевым. По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», речь идёт о Михаиле Галактионове.

Источник отмечает, что «Локомотив» уважительно ведёт переговоры, хотя мог бы быстро переманить Галактионова из «Пари НН», учитывая особенности его контракта. Основной работой тренера является молодёжная сборная России, а не нижегородский клуб РПЛ.

«Локомотив» на сегодняшний день занимает только 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.