Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотиву» раньше нужно было уволить Циннбауэра и Цорна

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на увольнение Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из стана «железнодорожников».

«Увольнение Циннбауэра и Цорна — логичное решение, но немножко запоздалое», — заявил бывший футболист «Чемпионату».

8 октября «Локомотив» объявил об отставке Циннбауэра с поста главного тренера команды и Томаса Цорна с должности спортивного директора клуба.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что одним из кандидатов на приход в московский клуб является Игорь Черевченко. Помимо этого, экс-рулевой «Химок» Сергей Юран выразил готовность возглавить «Локомотив».