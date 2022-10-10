Балахнин — об отставках в «Локомотиве»: Всё к этому шло, команда деградировала

Бывший рулевой «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на увольнения Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из стана «Локомотива».

«Удивило ли увольнение Циннбауэра и Цорна? Да уж. Все к этому шло. Хотя подбор игроков там довольно приличный, с таким вполне можно бороться за место в пятерке», — приводит слова Балахнина «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что команда с каждой игрой деградировала, сейчас «железнодорожники» выглядят разбалансированными и безнадежными.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе лишь девять набранных очков после 12-ти туров.