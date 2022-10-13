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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Фассона: «Восстановление идёт согласно плану»

13 Октября 2022 • 21:11 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Агент Илдемир Лопес, представляющий интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, высказался о состоянии здоровья игрока.

«Восстановление идет согласно плану. Слава богу, у Лукаса все хорошо», — цитирует слова Лопеса «РБ Спорт».

21-летний бразилец перебрался в стан «железнодорожников» минувшим летом. В текущем сезоне Фассон принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе девять набранных баллов после 12-ти туров. В предстоящем матче «красно-зеленые» в гостях сыграют с «Торпедо», игра пройдет 15 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон Илдемир Лопес
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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