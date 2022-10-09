Дюрица — об отставках в «Локомотиве»: «Хорошо, что приняли такое решение»

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица отреагировал на увольнения Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из стана «железнодорожников».

«Считаю, это пойдет на пользу команде. «Локомотив» не должен находиться на таком низком месте. Хорошо, что приняли такое решение», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Бывший футболист заявил, что тренер всегда отвечает за результат команды, если его нет, значит, тренер делал что-то неправильно, а спортивный директор не справлялся со своими обязанностями.

Напомним, «Локомотив» крупно проиграл «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:4. После этой игры Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку с поста главного тренера команды, а Томас Цорн был уволен с должности спортивного директора клуба.