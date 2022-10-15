​«Матч ТВ» начал трансляцию дерби «Торпедо» и «Локомотива» с задержкой

В одном из ранних матчей субботы отношения выясняют «Торпедо» и «Локомотив», располагающиеся в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги. Смотреть дерби можно на канале «Матч ТВ». Правда, трансляция началась с задержкой в несколько минут. Причина – трансляция пляжного волейбола, которая предшествовала футбольному матчу.

Смотреть за развитием событий в матче чемпионата России между «Торпедо» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Отметим, что «Торпедо» в трёх последних матчах чемпионата России не проигрывало. А вот «Локомотив» имеет серию из пяти поражений в Премьер-лиге.