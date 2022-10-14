В московском «Локомотиве» сменился председатель совета директоров клуба. Этот пост занял директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных. Об этом рапортует пресс-служба «железнодорожников».

На этом посту Нагорных сменил Александра Плутника, принявшего решение подать в отставку.

На прошлой неделе «Локомотив» лишился главного тренера. В отставку был отправлен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр из-за провальных результатов в этом сезоне.

После 12 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего девять очков и находятся в зоне переходных матчей. Ближайший матч «Локо» проведет против «Торпедо».