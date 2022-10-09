Почему увольнение Цорна и Циннбауэра не решит проблемы «Локомотива»

В субботу терпение руководства «Локомотива» лопнуло. Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр после поражения «железнодорожников» от «Сочи» лишились работы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Порой некоторые увольнения вызывают больше вопросов, чем ответов. На самом деле не очень понятно, почему Цорна и Циннбауэра уволили сейчас. То, что проект «Локомотива» по спортивной части проваливается – давно все видели и понимали. Почему, когда увольняли Марвина Комппера, было принято решение оставить Циннбауэра? Ещё тогда логичной была бы смена всего тренерского штаба. Однако ушёл только один человек, который вообще тренером стал волею определённого стечения обстоятельств.

Тем более это выглядит странным на фоне недавнего приглашения в штаб Циннбауэра нового помощника. То есть его поддерживали, а теперь резко перестали? Или теперь этот Фадлу Давидс будет главным?

Ситуация с Цорном тоже странная. Вот что изменилось по сравнению с моментом, когда увольняли Комппера? Почему теперь спортивный директор тоже несёт ответственность?

Причем это вовсе не значит, что решения руководства «Локомотива» неправильные. Циннбауэра изначально не должно было быть в штабе, так что его увольнение было вопросом времени. Цорн же успел устроить в «Спартаке» революцию, которая ничего не дала, а теперь этот же путь он повторил в «Локомотиве». В этот раз можно говорить, что планы в жизнь не удалось претворить из-за текущей ситуации, которая мешает приглашать в Россию талантливых игроков и тренеров. Однако это тоже случилось не вчера, так зачем нужно было держать Цорна так долго?

Поимо всего прочего, непонятно, почему в «Локомотиве» остались Александр Плутник и Владимир Леонченко. Хотя, возможно, их оставили для следующих неудач, чтобы были ритуальные жертвы. Однако в «Локомотиве» хаос в последние полтора года пошёл во многом от руководства, которое предпринимало странные шаги, приглашая странных людей.

Традиционный вопрос – что будет дальше? Когда в «Локомотиве» вакантно место главного тренера, как правило, вспоминают про Юрия Сёмина. Якобы он может возглавить команду, а Борис Ротенберг – стать спортивным директором. Нельзя сказать, что этот вариант выглядит таким уж перспективным. Сёмину в мае исполнится 76 лет, возраст солидный, и надо трезво понимать, что долго он уже не проработает. Стоит ли тогда звать его? С какой целью? Ротенберг в качестве спортивного директора и вовсе выглядит странно. Кому и что известно о его умениях в такой роли?

Помимо Сёмина, на пост главного тренера уже называют целых ворох кандидатов: Вадим Евсеев, Игорь Черевченко, Сергей Юран, Андрей Талалаев. Логика ясна – в текущей ситуации найти тренера за рубежом крайне сложно. «Спартак» это сделал, но Лука Каттани явно готовился к такому повороту событий и изучал варианты. В «Локомотиве» же сейчас нет такого человека, тогда остаётся просто перечислять русских тренеров и выбирать. Однако это больше похоже на угадайку – вдруг получится? При этом не очень понятно, что должно получиться. Несмотря на провальное выступление, «Локомотив» не должен вылетать и надо будет очень постараться. Хотя всякое бывает…

Болельщикам «Локомотива» остаётся в очередной раз пожелать терпения. Когда-нибудь и этот цикл несуразных решений закончится.

Роман Андреев