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Агент Педро Габриэла сообщил, останется ли игрок в «Локомотиве»

13 Октября 2022 • 17:17 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.

«Перемены в «Локомотиве»? Педриньо все равно остается. Он будет продолжать выполнять свой контракт с клубом», — цитирует слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний бразилец принял участие в шести матчах за московский клуб, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять зачетных баллов после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Луис Фернандо Гарсия Педро Габриэл
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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