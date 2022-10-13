Агент Педро Габриэла сообщил, останется ли игрок в «Локомотиве»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.

«Перемены в «Локомотиве»? Педриньо все равно остается. Он будет продолжать выполнять свой контракт с клубом», — цитирует слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний бразилец принял участие в шести матчах за московский клуб, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять зачетных баллов после 12-ти туров.