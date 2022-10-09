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Колосков: Не берусь судить, сможет ли Сёмин исправить ситуацию в «Локомотиве»

09 Октября 2022 • 15:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном возращении Юрия Сёмина в московский «Локомотив».

«Поможет ли сейчас Сёмин? Этого вам никто не скажет. Уже прошло слишком много времени. Новое руководство, абсолютно новая команда», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что опыт Сёмина может пригодиться команде, но вопрос в том, хочет ли сам тренер этого возвращения.

Напомним, 8 октября «Локомотив» отправил в отставку Йозефа Циннбауэра с поста наставника команды.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 12 матчей.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Вячеслав Колосков
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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