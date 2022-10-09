Агент: «Смена руководства не повлияет на будущее Изидора в «Локомотиве»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, вчера, 8 октября, стало известно, что клуб покинули главный тренер команды Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

По словам агента, французский форвард не собирается покидать «железнодорожников», несмотря на произошедшие изменения.

«У Вильсона контракт с «Локомотивом». Он отлично себя чувствует здесь и не планирует покидать клуб. Смена руководства ни на что не влияет», — приводит слова агента Sport24.

Изидор перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из «Монако». В текущем сезоне 22-летний француз провёл в составе московской команды 11 матчей, отметившись в них двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.