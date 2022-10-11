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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван фаворит на должность тренера «Локомотива»

11 Октября 2022 • 14:19 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Отправив в отставку Йозефа Циннбауэра, «Локомотив» принялся вести поиск нового главного тренера. Как сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», фаворитом на эту должность является Михаил Галактионов, который в настоящий момент совмещает работу в «Пари НН» и в молодёжной сборной России.

Кто бы ни пришёл в «Локомотив», новому тренеру предстоит серьёзная работа по выводу команды из кризиса. На текущий момент «железнодорожники» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги 14-е место, то есть они располагаются совсем рядом с зоной прямого вылета.

Ближайшим соперником «Локомотива» в РПЛ будет «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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One Live
11 Октября 2022 в 14:45
Верните Семина и все наладится! А так девок будут продолжать все крутить на болте)
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