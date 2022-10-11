Назван фаворит на должность тренера «Локомотива»

Отправив в отставку Йозефа Циннбауэра, «Локомотив» принялся вести поиск нового главного тренера. Как сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», фаворитом на эту должность является Михаил Галактионов, который в настоящий момент совмещает работу в «Пари НН» и в молодёжной сборной России.

Кто бы ни пришёл в «Локомотив», новому тренеру предстоит серьёзная работа по выводу команды из кризиса. На текущий момент «железнодорожники» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги 14-е место, то есть они располагаются совсем рядом с зоной прямого вылета.

Ближайшим соперником «Локомотива» в РПЛ будет «Торпедо».