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Кузьмичёв считает, что приход Сёмина решит все проблемы «Локомотива»

14 Октября 2022 • 13:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 23 ч. 38 мин.

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

Кузьмичёв считает, что приход Сёмина сможет решить все проблемы, сейчас имеющиеся у московской команды. Однако функционер предположил, что руководство «Локомотива» решит остановиться на кандидатуре наставника «Пари НН» Михаила Галактионова в силу более молодого возраста.

«Юрий Палыч не имеет авторитетов. Все его интервью и высказывания подтверждают это. Плюс нужно учитывать возраст. В этом плане у меня есть сомнения. Мне кажется, что клуб всё-таки остановился на кандидатуре Михаила Галактионова», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы 75-летнего Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул осенью прошлого года.

После 12 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут завтра, 15 октября, против «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Владимир Кузьмичёв Михаил Галактионов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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