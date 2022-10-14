Кузьмичёв считает, что приход Сёмина решит все проблемы «Локомотива»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

Кузьмичёв считает, что приход Сёмина сможет решить все проблемы, сейчас имеющиеся у московской команды. Однако функционер предположил, что руководство «Локомотива» решит остановиться на кандидатуре наставника «Пари НН» Михаила Галактионова в силу более молодого возраста.

«Юрий Палыч не имеет авторитетов. Все его интервью и высказывания подтверждают это. Плюс нужно учитывать возраст. В этом плане у меня есть сомнения. Мне кажется, что клуб всё-таки остановился на кандидатуре Михаила Галактионова», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы 75-летнего Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул осенью прошлого года.

После 12 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут завтра, 15 октября, против «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.