Лоськов — о возможном назначении в «Локомотив»: Никто со мной ни о чём не общался

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос о возможной работе тренером в стане «железнодорожников».

«Предлагали ли принять основу хотя бы временно? Никто со мной ни о чем не общался. Мы работаем в академии и выполняем всю необходимую работу», — заявил Лоськов «РБ Спорту». По словам специалиста, ему не обидно, что на него не делают ставку.

Отметим, что сейчас Лоськов занимает должность заместителя руководителя программы молодежного футбола в столичном клубе.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Андрея Фёдорова на пост исполняющего обязанности главного тренера.