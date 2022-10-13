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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов: Талалаев оживит игру «Торпедо» в атаке

13 Октября 2022 • 14:37 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ между «автозаводцами» и «Локомотивом».

«Думаю, что в дерби с «Локомотивом» эмоциональная составляющая сыграет значительную роль. Она в данном случае на стороне «Торпедо», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сможет оживить игру команды в атаке, хочется надеяться на интересный матч и победу «черно-белых».

«Торпедо» примет «Локомотив» в рамках матча 13-го тура чемпионата России, встреча состоится 15 октября в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Андрей Талалаев Александр Тукманов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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