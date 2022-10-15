Марадишвили пропустит игру с «Торпедо» из-за простуды

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили пропустит матч 13-го тура РПЛ против «Торпедо» из-за простуды, сообщает пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент «красно-зелёные» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять набранных очков. «Торпедо» же замыкает таблицу, отставая от москвичей на три балла.