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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марадишвили пропустит игру с «Торпедо» из-за простуды

15 Октября 2022 • 13:23 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Локомотив Москва
1-й тайм

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили пропустит матч 13-го тура РПЛ против «Торпедо» из-за простуды, сообщает пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент «красно-зелёные» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять набранных очков. «Торпедо» же замыкает таблицу, отставая от москвичей на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Константин Марадишвили
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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