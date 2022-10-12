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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Торпедо» будет играть в защитной маске

12 Октября 2022 • 19:09 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Капитану и защитнику столичного «Торпедо» Артёму Самсонову придётся носить защитную маску. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Данная мера предосторожности связана с переломом носа, который игрок получил на предыгровой разминке перед матчем 12 тура чемпионата России против нижегородского «Пари НН».

Несмотря на травму, Самсонов продолжает полноценные тренировки.

На текущий момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата страны, имея в своём активе шесть очков. Следующий матч «чёрно-белый» коллектив проведёт дома против московского «Локомотива». Начало игры - 15 октября в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Самсонов травмы
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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