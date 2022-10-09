Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» нужен свой тренер, который знает команду не понаслышке

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что «железнодорожникам» нужен российский наставник.

«Согласен ли, что немцев в «Локомотив» больше звать не будут? Это точно. У иностранца заранее готово оправдание. Сегодня работает, а завтра уезжает. «Локомотиву» нужны свои специалисты», — приводит слова Билялетдинова «Плеймейкер».

По словам тренера, Игорь Черевченко или Вадим Евсеев точно будут ближе поклонникам команды, чем Йозеф Циннбауэр или Маркус Гисдоль, потому что эти люди «чужаки».

Напомним, ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что Черевченко является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».