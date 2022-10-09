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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Плутник не поддерживает назначение Ротенберга на место Цорна

09 Октября 2022 • 14:43 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Должность спортивного директора в «Локомотиве» оказалась вакантной после отставки Томаса Цорна. Поговаривают, что занять этот пост может Борис Ротенберг. Впрочем, как сообщает «РБ Спорт», Александр Плутник, возглавляющий совет директоров «железнодорожников», выступает против кандидатуры Ротенберга, которую лоббирует перед ним глава «РЖД» Олег Белозёров.

Отмечается, что Борис Ротенберг придёт в «Локомотив», если стороны договорятся, либо если Александр Плутник покинет пост.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда проиграла пять последних матчей чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Ротенберг Александр Плутник
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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