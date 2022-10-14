Губерниев: «Менеджмент «Локомотива» показал полную импотенцию»

Популярный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал изменения в совете директоров московского «Локомотива».
«Решение блестящее! Предыдущий менеджмент «Локо» показал полную импотенцию!» - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.
Напомним, что с поста председателя совета директоров клуба был уволен Александр Плутник. Освободившееся место занял Юрий Нагорных.
В настоящий момент московская команда, набрав всего девять баллов, занимает 14-е место в турнирной таблице. Ближайший поединок «железнодорожники» проведут на выезде с «Торпедо».
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