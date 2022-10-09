Чернышов — о перестановках в «Локомотиве»: «Это решение назревало»

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Это решение назревало, я не понимаю, почему все это затянулось. Не было никакой перспективы с этими работниками», — заявил Чернышов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что Цорн и в «Спартаке» не смог себя проявить при огромном бюджете клуба. Не совсем понятно, почему руководство «Локомотива» нанимает таких людей, имеются же футбольные советники, которые могут помочь, добавил Чернышов.

«Железнодорожники» крупно проиграли «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 0:4 и опустились на 14-е место в турнирной таблице.