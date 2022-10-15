Гуренко — о Галактионове: «Не уверен, что это именно тот тренер, который нужен сейчас «Локомотиву»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о кандидатуре Михаила Галактионова в качестве одного из претендентов на пост нового главного тренера «железнодорожников».

Напомним, в настоящий момент 38-летний специалист возглавляет «Пари НН».

«Не уверен, что это именно тот тренер, который нужен сейчас «Локомотиву». У Галактионова мало опыта, в топовых клубах прежде не работал. «Нижний» на качественно новый уровень тоже пока не вывел», — цитирует Гуренко «Спорт-Экспресс».

Напомним, после разгромного поражения «Локомотива» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ московский клуб покинули главный тренер команды Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. Помимо Галактионова, в качестве возможного преемника немецкого специалиста в СМИ называется фамилия Юрия Сёмина, который ранее уже неоднократно приводил «красно-зелёных» к чемпионскому титулу.

После 12 сыгранных матчей «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 15 октября, против главного аутсайдера турнира «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.