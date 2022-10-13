Валерий Баринов: «Локомотив» должен вернуть Сёмина

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о перестройках в стане «железнодорожников».

«Я слышал о Фёдорове, но что он сделал такого, что его ставят исполняющим обязанности главного тренера основной команды? Я не понимаю...», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что не видит смысла болеть за «Локомотив», если клуб не уволит Владимира Леонченко с должности генерального директора и не вернет Юрия Сёмина.

Сегодня, 13 октября, «железнодорожники» объявили о назначении Андрея Фёдорова на пост исполняющего обязанности главного тренера.