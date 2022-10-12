​Генич предлагает «Локомотиву» назначить Сёмина, но не тренером

«Локомотив» находится в поиске нового главного тренера после отставки Йозефа Циннбауэра. Поговаривали, что вернуться в тренерское кресло «железнодорожников» снова может Юрий Сёмин. Комментарий на этот счёт дал известный комментатор Константин Генич.

«Юрию Павловичу 74 года (на самом деле – 75 – прим.), он не мог запомнить некоторых игроков, как Фарфан. Тренер должен быть мобильным, мотивирующим», - считает Генич, чьи слова передаёт на своих страницах «Спорт-Экспресс».

«Сёмина лучше назначить президентом с полномочиями принимать решения по трансферам», - считает комментатор.

Напомним, что «Локомотив» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч московская команда проведёт 15 октября – против «Торпедо» на чужом поле.