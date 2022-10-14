Сенников: «Плутник взял ответственность на себя, ушёл по-мужски»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об отставке Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба. Вместо него был назначен Юрий Нагорных.

«Плутник взял ответственность на себя. Ушел по-мужски. Он поверил в немецкую систему, как и многие. Хотел из «Локомотива» сделать европейский клуб, но не получилось», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что недавно с поста главного тренера «Локомотива» был уволен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали девять баллов и занимают 14-е место в таблице.