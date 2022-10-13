В «Торпедо» отреагировали на новость о назначении Талалаева

Футбольный функционер Илья Геркус, ныне занимающий пост президента московского «Торпедо», отреагировал на новость о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

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По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «автозаводцы» набрали шесть баллов и замыкают турнирную таблицу. В ближайшем поединке «Торпедо» на домашнем стадионе встретится с «Локомотивом». Столичное дерби состоится в субботу, 15 октября, и начнется в 14:00 по местному времени.