​Карпукас: «Мы сами довели дело до того, что «Локомотив» называют борцом за выживание»

Полузащитник Артём Карпукас стал автором победного гола «Локомотива» в субботнем дерби против «Торпедо». После игры футболист ответил на вопрос, не обидно ли ему, что «железнодорожников» считают борцом за выживание.

«Мы сами довели дело до того, что люди так говорят. Конечно, мне обидно. Я являюсь не только игроком, но и фанатом «Локомотива». Я люблю этот клуб, и я очень сильно переживаю. Но так получилось.

Уверен ли я, что мы не вылетим? Да», - сказал Карпукас «Спорт-Экспрессу». Футболист выразил уверенность в том, что «Локомотив» будет подниматься в таблице.

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги лишь 12-е место.