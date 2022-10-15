Талалаев — о назначении главным тренером «Торпедо»: «Хуже мы точно не сделаем»

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» рассказал, что чувствует перед своим дебютом у руля московской команды.

Напомним, 50-летний специалист официально был представлен в качестве нового наставника «автозаводцев» 13 октября. На этом посту он сменил Николая Савичева.

«Никакого волнения, только напряжение. Тяжело ли было приходить, учитывая, что «Торпедо» идёт на последнем месте? Я посмотрел игру «Торпедо» в течение последнего месяца и понимал, что хуже мы точно не сделаем», — заявил Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.