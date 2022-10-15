Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев — о назначении главным тренером «Торпедо»: «Хуже мы точно не сделаем»

15 Октября 2022 • 14:00 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
2-й тайм

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» рассказал, что чувствует перед своим дебютом у руля московской команды.

Напомним, 50-летний специалист официально был представлен в качестве нового наставника «автозаводцев» 13 октября. На этом посту он сменил Николая Савичева.

«Никакого волнения, только напряжение. Тяжело ли было приходить, учитывая, что «Торпедо» идёт на последнем месте? Я посмотрел игру «Торпедо» в течение последнего месяца и понимал, что хуже мы точно не сделаем», — заявил Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
72 мин
Торпедо Москва Торпедо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
Видео
72 мин
Химки Химки
Факел Факел
0
0
Видео
15.10.22 в 16:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
2.22 3.85 3.05
Видео
15.10.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.54 4.40 6.00
Видео
16.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Уткин – о «Лужниках»: «Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом!»
15:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил первый гол после увольнения Циннбауэра
15:13 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Зенит» заслуженно идёт на первом месте»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном отъезде Ранджеловича в Европу
14:38 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» начал трансляцию дерби «Торпедо» и «Локомотива» с задержкой
14:37 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «ЦСКА считается перспективным клубом для бразильцев»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Фёдоров хочет избавиться от приставки «и.о.» в «Локомотиве»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Роднина считает, что у Дзюбы есть определённые качества для того, чтобы стать депутатом
14:23 · Россия. Премьер-лига
В «Атлетико» ответили на вопрос о возможном трансфере Карраскаля из ЦСКА
14:17 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает Селихова легендой «Спартака»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о назначении главным тренером «Торпедо»: «Хуже мы точно не сделаем»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:23 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили пропустит игру с «Торпедо» из-за простуды
12:51 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Динамо» - «Оренбург» от Бубнова
Все новости
Рекомендуем