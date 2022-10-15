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Бубнов назвал точный счёт матча «Торпедо» - «Локомотив»

15 Октября 2022 • 12:34 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 24 мин.

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Торпедо» в «Лужниках» примет «Локомотив». Своими ожиданиями от этого поединка поделился экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов.

«0:0. «Торпедо» не проигрывает в последних турах, а «Локо» стремительно опускается на дно. «Локо» класснее, но психологического преимущества у него точно не будет», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч пройдет сегодня, 15 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж игры будет доступен на Liveresult.ru.

Перед дерби хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а гости идут на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Александр Бубнов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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