Нигматуллин считает Плутника худшим руководителем «Локомотива»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о смене председателя совета директоров «железнодорожников». Напомним, свой пост покинул Александр Плутник, его место занял Юрий Нагорных.

«Наконец-то это свершилось. В плане не назначения Нагорных, а ухода господина Плутника, который, к большому сожалению, наверное, оказался самым худшим руководителем в истории «Локомотива», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что сейчас нужно набраться терпения и дать время Нагорных, но очень большую роль будет иметь выбор наставника, если придет специалист без опыта, то вряд ли что-то получится.

После 12-ти туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.