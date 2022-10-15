Янбаев: «Матч с «Торпедо» будет самым важным в сезоне для «Локомотива»

Экс-игрок московского «Локомотива» Ренат Янбаев высказался о поединке против «Торпедо» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

«Матч против «Торпедо» будет самым важным в сезоне. Но придет новый тренер и все исправит. Команда занимает не свое место, она должна быть в верхней части таблицы», - передает слова Янбаева «Спорт-экспресс».

По итогам 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Торпедо» располагается на последней строчке.

Московское дерби пройдет на стадионе «Лужники» сегодня, 15 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени.