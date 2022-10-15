Миранчук может сыграть с «Торпедо»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук может принять участие в поединке 13-го тура чемпионата России против «Торпедо».

«Миранчук приступил к тренировкам и может быть задействован в матче по решению тренерского и медицинского штабов», - говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Напомним, что хавбек получил повреждение в поединке 11-го тура против «Урала».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Миранчук принял участие в 11 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

Дерби пройдет на «Лужниках» 15 октября, начало – 14:00 мск.