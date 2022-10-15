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Миранчук может сыграть с «Торпедо»

15 Октября 2022 • 10:57 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 2 ч. 29 мин.

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук может принять участие в поединке 13-го тура чемпионата России против «Торпедо».

«Миранчук приступил к тренировкам и может быть задействован в матче по решению тренерского и медицинского штабов», - говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Напомним, что хавбек получил повреждение в поединке 11-го тура против «Урала».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Миранчук принял участие в 11 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

Дерби пройдет на «Лужниках» 15 октября, начало – 14:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Антон Миранчук
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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