Игрок «Торпедо» Савич уверен в победе над «Локомотивом»

Полузащитник «Торпедо» Игорь Савич высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Нас ждет дерби – и этим все сказано. Пользуясь случаем, приглашаю всех в «Лужники»! Верю, что мы сможем победить и уйти с последнего места», — приводит слова Савича официальный сайт «автозаводцев».

Футболист отметил, что считает «Локомотив» хорошей командой, в которой собраны качественные игроки.

В этом сезоне 22-летний хавбек принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги и получил две желтые карточки.

Встреча между «Торпедо» и «Локомотивом» состоится 15 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.