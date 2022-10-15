Игнатьев: «Торпедо» выглядел достойно, но...»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз. Игру команд прокомментировал авторитетный российский специалист Борис Игнатьев, он считает, что «Торпедо» не повезло.

- «Локомотив» не имел значимого преимущества. Ошибка в начале второго тайма предопределила исход. «Торпедо» выглядело достойно, но сегодня сказалось качество игроков «Локомотива» в атакующей линии, - цитирует слова специалиста издание «Спорт-экспресс».