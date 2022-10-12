Дуймович: «Сёмин — легенда, это человек с большой буквы»

Бывший игрок «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о бывшем главном тренере «железнодорожников» Юрии Сёмине.

«Юрий Палыч — легенда. Он везде добивался успеха — и в сборной, и в «Локо», и в киевском «Динамо». Человек с большой буквы», — цитирует слова Дуймовича «Матч ТВ».

Экс-игрок считает, что болельщики «Локомотива» очень любят Юрия Сёмина, поэтому они будут за него даже в отсутствии результата, ведь он создавал атмосферу для возвращения фанатов на трибуны.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков после 12-ти туров.