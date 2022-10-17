Сразу три европейских клуба заинтересованы в услугах 17-летнего футболиста столичного «Локомотива» Дениса Пушкарёва.

По информации издания «Спорт-Экспресс», игру вингера «железнодорожников» просматривали скауты «Удинезе», «Лацио» и «Бенфики». Сообщается, что подписание футболиста пока не входит в планы клубов, поскольку совершеннолетним Пушкарёв станет лишь в следующем году.

В текущем розыгрыше ЮФЛ-1 Денис забил семь мячей при восьми результативных передачах в 12 поединках в футболке молодёжного состава «Локомотива».