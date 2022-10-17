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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Удинезе», «Лацио» и «Бенфика» заинтересованы в 17-летнем игроке «Локомотива» слухи

17 Октября 2022 • 21:48 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Сразу три европейских клуба заинтересованы в услугах 17-летнего футболиста столичного «Локомотива» Дениса Пушкарёва.

По информации издания «Спорт-Экспресс», игру вингера «железнодорожников» просматривали скауты «Удинезе», «Лацио» и «Бенфики». Сообщается, что подписание футболиста пока не входит в планы клубов, поскольку совершеннолетним Пушкарёв станет лишь в следующем году.

В текущем розыгрыше ЮФЛ-1 Денис забил семь мячей при восьми результативных передачах в 12 поединках в футболке молодёжного состава «Локомотива».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Бенфика Удинезе Денис Пушкарёв
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