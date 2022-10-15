В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз. Ситуацию прокомментировал полузащитник московского клуба Иван Енин.

- Пропустили обидный гол. Как так получилось, что один футболист «Локомотива» прошел четверых наших… В каждой игре происходят ситуации, когда мы на какое-то время «выключаемся». Я даже не знаю, почему это происходит. Была ничейная игра, но футбол ошибок не прощает, - заявил Енин в интервью официальному сайту «Торпедо».

Сейчас «Торпедо» опустилось на последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице, команда уступает уже пять очков «Факелу», идущему на последнем спасительном месте - 14-м.