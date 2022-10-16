Нигматуллин рассказал, что помогло «Локомотиву» победить «Торпедо»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от вчерашнего поединка «железнодорожников» против «Торпедо» (1:0) в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Сказывается смена тренера. То есть те футболисты, которые до этого играли меньше, хотят проявить себя. Словом, идет определенный психологический скачок», - приводит слова Нигматуллина сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера «Локомотива» был уволен немец Йозеф Циннбауэр.

После 13 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 12-е место в таблице, а «Торпедо» идет последним.